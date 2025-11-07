Динамо та Шахтар реабілітувались, Романчук приніс перемогу Університаті: підсумки єврокубкового дня України

Ось і завершився черговий єврокубковий тиждень і вперше за тривалий час хотілося, щоб це свято футболу продовжувалось.

Динамо та Шахтар здобули переконливі перемоги, принесли чимало очок Україні в таблицю коефіцієнтів УЄФА та подарували безліч позитивних емоцій українським уболівальникам футболу, але про все по черзі.

Експерименти Турана нарешті принесли результат

У порівнянні з переможною грою проти Динамо в чемпіонаті склад Шахтаря на матч з Брейдабліком змінився до невпізнаваності. Лише Різник та Бондаренко зберегли свої місця.

І якщо у грі з Легією ми критикували Арду Турана за зайві експерименти та пошуки нових ідей, то зараз усе спрацювало якнайкраще.

Арда Туран ФК Шахтар

Звичайно Брейдаблік це не показник сили команди, але "гірники" довели, що навіть проводячи ротацію з 9 гравців можна здобувати результат і в УПЛ, і в єврокубках.

А результат прийшов виключно по грі. Шахтар не дав шансів ісландцям. Єдиний дійсно гольовий момент біля воріт Різника стався за декілька хвилин до фінального свистка, до цього гравці Брейдабліка наважувалися на дальні удари та кілька разів утікали в контратаки.

Героєм гри звичайно став Артем Бондаренко, який не лише відзначився фантастичним забитим голом, а й класно створював шанси для своїх партнерів. Також сподобалась гра Єгора Назарини в опорній зоні.

Звичайно український хавбек не відзначався фантастичною грою в захисті, але кілька його закидань призводили до вкрай небезпечних ситуацій біля воріт суперника.

Ну і бразильці, що не вийшли в основі на Динамо, змогли проявити себе тут. Стратегія "гірників" з підписання десятка різних талантів спрацювала, як мінімум у цій конкретній грі.

Після трьох турів Шахтар має 6 очок і попереду залишились суперники не набагато вищого рівня за Брейдаблік – Шемрок Роверс та Хамрун.

Лише Рієка в останньому турі може завдати клопотів команді Арди Турана і можливо саме в грудні стане відомо чи вийдуть донеччани напряму в 1/8 чи доведеться грати зайвий етап 1/16.

Динамо прорвало

Інакше це назвати не можна. Минулого сезону підопічні Олександра Шовковського забили 5 голів за 8 матчів Ліги Європи, а рік до того кияни пропускали основний етап єврокубків.

І виходить, що загалом до цього матчу на те, щоб забити 6 голів Динамо в групових етапах турнірів під егідою УЄФА знадобилось три роки, а тут в одному матчі!

І що найголовніше це не був бенефіс одного актора, сяяла вся команда, що підтверджують оцінки SofaScore нижче 6,7 бала лише в Шоли Огундани, який ще не порозумівся на фланзі з Тарасом Михавком.

Загалом кияни забивали голи на будь-який смак – двічі з кутового (відзначаємо роботу нового тренера команди зі стандартів Мацея Кендзьорека), один після швидкого розіграшу штрафного, а також після контратаки, індивідуального проходу Кабаєва та класного закидання Шапаренка на Ярмоленка.

Хоча на початку першого тайму ніщо не передвіщало такий фінал поєдинку. Зрінськи, хоч і не в оптимальному складі, але гостро діяли біля воріт Руслана Нещерета.

Однак воротар киян також відстояв украй надійно, як на лінії воріт, так і за межами штрафного майданчика, де кілька разів підігрував партнерам.

Підопічні Олександра Шовковського здобули перші три очки в Лізі конференцій, але цього буде замало для виходу в плейоф.

Надалі киян очікує кіпрська Омонія, Фіорентина та вірменський Ноах. Звичайно очікувати перемоги над "фіалками" було б, як мінімум, дивно, але боротися з кіпріотами та вірменами потрібно з усіх сил, щоб потрапити бодай до 1/16.

Єврокубковий фурор

Востаннє Динамо та Шахтар паралельно здобували перемоги на основній стадії єврокубків ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 25 лютого 2021 року "гірники" в 1/16 фіналу Ліги Європи перемогли Маккабі Тель-Авів, а кияни паралельно здолали Брюгге.

Що цікаво, тоді обидві команди вийшли до 1/8, де завершили свої виступи. Кияни потрапили на Вільярреал, а донеччани на Рому, з жеребкуванням тоді точно не пощастило.

Окрім того, варто зазначити, що вперше у нинішньому сезоні Україна набрала більше балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА ніж наші найближчі суперники, до того ж ці перемоги дозволили нам обійти в рейтингу Словаччину.

Ну і також Україну сьогодні радували не лише Шахтар та Динамо. Артем Довбик вийшов в основі Роми на матч Ліги Європи проти Рейнджерса, відзначився гольовим пасом та пішов з поля на 86 хвилині.

А захисник румунської Університаті Олександр Романчук забив єдиний гол у матчі Ліги конференцій проти Рапіда та став найкращим гравцем поєдинку, допомігши зберегти ворота українського голкіпера Павла Ісенка "сухими".