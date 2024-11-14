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Полісся підпише захисника збірної Албанії

Олексій Мурзак — 14 листопада 2024, 17:51
Полісся підпише захисника збірної Албанії
Анді Гадрой
ФК Партізані

Клуб Української Прем'єр-ліги Полісся найближчим часом оформить трансфер захисника збірної Албанії та Партізані Анді Гадроя.

Про це повідомило видання Panorama Sport.

Наразі між двома клубами та представництвом гравця є усна домовленість, зазначається, що надалі очікується офіційна угода.

Албанський клуб отримає за трансфер Гадроя приблизно 200-250 тисяч євро.

Анді Гадрой у нинішньому сезоні зіграв у 12 поєдинках, віддавши дві результативні передачі. 25-річний правий захисник оцінюється порталом Transfermarkt в 400 тисяч євро. Зазначимо, що захисник потрапив до заявки збірної Албанії на матч проти України у межах Ліги націй.

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