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Крупський: Партнери по Ворсклі вже почали травити мене щодо трансферу в один із українських топклубів

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 13:30
Крупський: Партнери по Ворсклі вже почали травити мене щодо трансферу в один із українських топклубів
ФК Ворскла

Захисник Ворскли Ілля Крупський вже став об’єктом дружніх жартів з боку одноклубників на тлі постійних чуток про його перехід у Шахтар або Динамо.

Про це Ілля сказав у інтерв’ю SportArena.

"Сам прочитав про це в інтернеті. Мої партнери по Ворсклі вже почали травити мене з приводу можливості переходу в один із наших топклубів. Все знає мій агент Костянтин Сосенко, він спілкується із клубами. Мені подобаються і Шахтар, і Динамо. Побачимо, що буде далі", – сказав Крупський.

Цього року Ілля показав значний прогрес, що дозволило йому отримати стабільне місце у стартовому складі Ворскли. Також він грав за олімпійську збірну України в Парижі, регулярно отримує виклики в молодіжну збірну.

До слова, сьогодні, 2 жовтня, Крупському виповнилося 20 років.

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