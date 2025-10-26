Динамо назвало стартовий склад на матч з Кривбасом в УПЛ

Тренерські штаби Динамо та Кривбаса оголосили стартові склади на матч 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Динамо: Нещерет, Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко, Бражко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв, Шола, Ярмоленко

Кривбас: Кемкін, Дібанго, Вілівальд, Конате, Юрчец, Араухо, Задерака, Твердохліб, Бар Лін, Мендоза, Парако

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Кривбас наразі розташувався на четвертій сходинці турнірної таблиці чемпіонату, випереджаючи Динамо на 2 бали. У попередньому турі Кривбас здолав Рух, а Динамо розписало мирову із Зорею.