Рятівний гол на останніх хвилинах: Кудрівка зіграла внічию з елітним клубом Болгарії

Новачок УПЛ Кудрівка зіграла внічию з болгарським клубом Арда. Товариський матч відбувся в межах навчально-тренувального збору в Туреччині.

У першому таймі команда Василя Баранова пропустила гол на 25-й хвилині. Гравці Арди забили м'яч після подачі з кутового.

Кудрівка відігралася наприкінці зустрічі. На 89-й хвилині нападник Антон Демченко отримав пас від Олексія Гусєва на правому фланзі, змістився в центр та пробив у дальню дев'ятку.

Завдяки пізньому голу Кудрівка врятувалася від поразки. Матч завершився внічию 1:1.

Товариський матч. 20 січня. Туреччина

"Кудрівка" (Україна) – "Арда" (Болгарія) 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 – 89 Демченко, 1:1 – 25

Зазначимо, що в елітному дивізіоні Болгарії Арда йде на 10 позиції з 16 учасників. У сезоні 2025/26 команда з міста Кирджали виступала у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що у першому спарингу в Туреччині Кудрівка поступилася Малішево з Косово (0:2). Також повідомлялося про трансферний бан, який клуб з Чернігівщини отримав через борги перед УАФ.