Новостворений американський клуб підписав українського півзахисника

Вихованець київського Динамо Денис Костишин став гравцем новоствореного американського клубу АК Бойсе.

Про це повідомила пресслужба команди, яка базується в Айдахо та проведе сезон 2026 року в USL League One. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Welcome to the City of Trees, Denys Kostyshyn 🌲



Born in Khmelnytskyi, Ukraine, Denys Kostyshyn is a professional attacking midfielder with experience across both European leagues and the U.S. professional ranks. A product of the Ukrainian football system, Kostyshyn developed in… pic.twitter.com/NG9RQkXszM — Athletic Club Boise (@BoiseProSoccer) January 19, 2026

Попереднім клубом українського півзахисника була Дріта, у складі якої він провів 27 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів, ставши чемпіоном Косово.

Денис – син ексфутболіста Дніпра та Кривбаса Руслана Костишина, який нині тренує Колос. Свого часу він встиг пограти за сам Колос, Ель-Пасо Локомотив, Олександрію та Дніпро-1.

