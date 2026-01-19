Українська правда
Новостворений американський клуб підписав українського півзахисника

Олексій Мурзак — 19 січня 2026, 22:22
Денис Костишин

Вихованець київського Динамо Денис Костишин став гравцем новоствореного американського клубу АК Бойсе.

Про це повідомила пресслужба команди, яка базується в Айдахо та проведе сезон 2026 року в USL League One. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Попереднім клубом українського півзахисника була Дріта, у складі якої він провів 27 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів, ставши чемпіоном Косово.

Денис – син ексфутболіста Дніпра та Кривбаса Руслана Костишина, який нині тренує Колос. Свого часу він встиг пограти за сам Колос, Ель-Пасо Локомотив, Олександрію та Дніпро-1.

