Новостворений американський клуб підписав українського півзахисника
Вихованець київського Динамо Денис Костишин став гравцем новоствореного американського клубу АК Бойсе.
Про це повідомила пресслужба команди, яка базується в Айдахо та проведе сезон 2026 року в USL League One. Перехід відбувся на правах вільного агента.
Попереднім клубом українського півзахисника була Дріта, у складі якої він провів 27 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів, ставши чемпіоном Косово.
Денис – син ексфутболіста Дніпра та Кривбаса Руслана Костишина, який нині тренує Колос. Свого часу він встиг пограти за сам Колос, Ель-Пасо Локомотив, Олександрію та Дніпро-1.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Кирило Ковалець продовжить кар'єру в Епіцентрі.