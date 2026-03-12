Динамо підписало меморандум про співпрацю з Генштабом ЗСУ

Київське Динамо уклало меморандум про співпрацю з Генеральним штабом Збройних Сил України для підтримки родин захисників.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

Церемонія підписання відбулася раніше. Це сталось 3 березня у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського.

Відповідні документи підписали генеральний директор Динамо Дмитро Бріф і представник Генштабу Олександр Кутков. Нова системна робота має допомогти підтримати сім'ї зниклих безвісти та полонених, а також їхніх дітей.

"Ми переходимо від окремих акцій до централізованої роботи саме через Генеральний штаб Збройних Сил України. Підписання меморандуму – це наступний крок. Я переконаний, що ця співпраця допоможе залучити більше дітей", – сказав Бріф.

Зазначається, що "біло-сині" планують не лише надавати дітям військових безплатний доступ на трибуни під час домашніх матчів. Керівництво киян розробляє значно масштабнішу програму залучення молоді до активного спортивного життя.

"У нас є ініціатива залучення дітей до тренувань, їхнього відвідування нашої інфраструктури, нашого клубного музею. Також є і більш глобальні плани, але ми про них обов'язково повідомимо після фіналізації", – додав гендиректор Динамо.

Нагадаємо, що Динамо після 19 турів посідає четверте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Свій наступний матч кияни проведуть 13 березня проти Оболоні.