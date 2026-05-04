Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Туран розповів, що його розчарувало після перемоги Шахтаря над Динамо

Денис Іваненко — 4 травня 2026, 07:28
Туран розповів, що його розчарувало після перемоги Шахтаря над Динамо
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після перемоги над київським Динамо (2:1) у центральному матчі 26 туру УПЛ зізнався, що відчув розчарування.

Його слова передає Tribuna.com.

Турецький спеціаліст засмутився рівнем активності з боку ЗМІ, пригадавши попереднє очне протистояння з "біло-синіми".

"Коли ми на цьому ж стадіоні програли в рамках Кубку України, тут був повний зал, який очікував на післяматчеву пресконференцію. Зараз, коли ми здобули перемогу, то буквально кілька людей присутні.

Це дійсно неприємно, особливо враховуючи те, на якому пізньому етапі ми представляємо нашу країну у рамках єврокубків. Я завжди ставлюся з надзвичайно повагою до суперників і я також хочу, аби ставилися з повагою до нас. Менше за все я люблю, коли люди втікають від відповідальності", – сказав Туран.

Зазначимо, що після цієї перемоги "гірники" вже на 10 очок відірвалися від найближчого переслідувача ЛНЗ в турнірній таблиці УПЛ. Перемога в наступному турі гарантує донеччанам дострокове чемпіонство.

Шахтар матиме можливість це зробити 10 травня в матчі з Полтавою. Він розпочнеться о 15:30.

Читайте також :
Що сталося – то сталося: Костюк – про поразку Динамо від Шахтаря у 26 турі УПЛ
Динамо Київ Шахтар Донецьк Арда Туран

Арда Туран

Туран – про фіаско Шахтаря від Крістал Пелес: У моєму лексиконі немає слова, яке б означало здаватися
Туран: Гра проти Крістал Пелес – це чудовий досвід, адже Шахтар будує команду для фіналу ЛЧ
Туран назвав головну мотивацію Шахтаря перед півфіналом із Крістал Пелес
Туран назвав футболіста Шахтаря, який нагадує йому легенду Барселони
Ніякої розслабленості, допоки не гарантуємо собі титул: Туран – про перемогу над Зорею у перенесеному матчі 21 туру УПЛ

Останні новини