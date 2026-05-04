Туран розповів, що його розчарувало після перемоги Шахтаря над Динамо

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після перемоги над київським Динамо (2:1) у центральному матчі 26 туру УПЛ зізнався, що відчув розчарування.

Турецький спеціаліст засмутився рівнем активності з боку ЗМІ, пригадавши попереднє очне протистояння з "біло-синіми".

"Коли ми на цьому ж стадіоні програли в рамках Кубку України, тут був повний зал, який очікував на післяматчеву пресконференцію. Зараз, коли ми здобули перемогу, то буквально кілька людей присутні.

Це дійсно неприємно, особливо враховуючи те, на якому пізньому етапі ми представляємо нашу країну у рамках єврокубків. Я завжди ставлюся з надзвичайно повагою до суперників і я також хочу, аби ставилися з повагою до нас. Менше за все я люблю, коли люди втікають від відповідальності", – сказав Туран.