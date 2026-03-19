Не маємо права так грати перед нашими фанатами: Нестеренко – про поразку Олександрії від Динамо

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував розгромну поразку своєї команди від Динамо у 21 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що 5 пропущених голів – це дуже багато.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Маємо рахунок 0:5, і зараз щось мені коментувати недоречно. Можу тільки вибачитися перед нашими фанатами, тому що вони сьогодні прийшли, вони підтримували команду.

0:5 – це багато, ми не маємо права так робити на нашому стадіоні, в нашому домі, перед нашими фанатами. Сьогодні Динамо розбивало наш пресинг, вони намагалися грати активно. Гравці суперника виходили з-під цього пресингу та створювали моменти біля наших воріт. А ми, на жаль, нічого не створили", – зазначив тренер "містян".

