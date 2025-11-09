Приємно, але потрібно рухатися далі: Пономарьов – про перемогу ЛНЗ над Динамо у матчі 12 туру УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Динамо (1:0) у 12-му турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що його команда не могла грати з таким соперником так само, як з будь-яким іншим.

Про це він заявив у коментарі УПЛ ТБ.

"Приємно, але потрібно рухатися далі, потрібно далі працювати, тому що ми, начебто, взяли очки на виїзді з Динамо і Шахтарем, перемогли Полісся, але загубили там, де не мали губити очки. Тому потрібно багато ще працювати, потрібно ще до певного рівня стабільності рости.

Ми готувалися до Динамо. Це дуже якісна команда, якісні, індивідуально сильні футболісти, і потрібно було до них індивідуально готуватися. Ми не могли вийти та грати з Динамо так само, як з будь-якою іншою командою", – зазначив він.

Пономарьов також наголосив, що його команді допоміг фактор постійних переїздів київського клубу.

"Звичайно, Динамо грало цього тижня матч в Лізі конференцій, це також впливає на фізичний стан, що б ми не говорили. Дорога забирає дуже багато сил, і Динамо, і Шахтарю складно грати в таких умовах, це потрібно розуміти. Ми на цьому також зіграли. Я хочу подякувати своїй команді, яка повністю виконала установку тренерського штабу", – підкреслив Пономарьов.

Зазначимо, що ЛНЗ став єдиним клубом в Українській Прем'єр-лізі, який зміг на виїзді перемогти і Шахтар, і Динамо у поточному сезоні.

