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Динамо – ПАОК: хто фаворит відбіркового матчу Ліги Європи

Денис Іваненко — 23 липня 2026, 07:06
Динамо – ПАОК: хто фаворит відбіркового матчу Ліги Європи
Динамо – ПАОК, коефіцієнти на матч
УЄФА

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому Динамо Київ на умовно домашньому полі прийматиме ПАОК.

Цю гру проведуть у Любліні. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом грецьку команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2,30. Нічия 3,33, а виграш підопічних Костюка – 3,00.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,12, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,64.

Зазначимо, що переможець у наступному колі зіграє проти Хаммарбю або Андерлехта. Якщо кияни не зможуть пройти далі, то протистоятимуть у Лізі конференцій переможеному в парі Карабах – ЦСКА Софія.

Нагадаємо, що напередодні відбулась передматчева пресконферкнція. На ній очікуваннями від гри поділився наставник киян Ігор Костюк.

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