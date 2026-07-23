Не йде трохи гра поки: Федоров зробив прогноз на матч Динамо – ПАОК у Лізі Європи

Колишній захисник київського Динамо Сергій Федоров висловився про перший матч "біло-синіх" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти ПАОКа.

Його слова передає Український футбол.

Експерт заявив, що фаворитом цього протистояння вважає грецький клуб. Проте він сподівається на позитивний результат для киян і зробив прогноз на першу гру.

"Якщо говорити про протистояння загалом, а не лише першу гру, то у ПАОКа шанси все ж трохи вищі. Однак, як на мене, в Динамо є одна суттєва перевага: команда вже зіграла два офіційні матчі, а грецька – жодного. Не йде трохи гра поки в Динамо, але шанси є. Якщо Динамо в першій грі вистоїть, вибудує правильну оборону, буде агресивніше грати в атаці, то шанси будуть, повторюся. Впевнений, що у першій грі з ПАОКом тренерський штаб киян робитиме ставку робитиметься на досвідчених гравців. Динамо в цьому матчі потрібно додати швидкості, бути агресивними. Щодо мого прогнозу, то… Поставлю на те, що перша гра завершиться з рахунком 1:1, але… Хочу побачити перемогу Динамо", – сказав Федоров.

Зазначимо, що Динамо проведе умовно домашній поєдинок з ПАОКом 23 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

Нагадаємо, що напередодні "біло-сині" дізнались потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти грецький колектив.