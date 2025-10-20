Динамо домоглося збільшення квоти вболівальників, які зможуть відвідувати домашні матчі команди

Київське Динамо зможе розраховувати на значно більшу підтримку від своїх фанатів під час домашніх матчів.

Про це йдеться на сайті "біло-синіх".

Згідно з джерелом, тепер на домашні ігри Динамо в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України, які проходитимуть на стадіоні імені Валерія Лобановського, зможуть приходити 4 333 вболівальника. Раніше столичний колектив міг розраховувати на підтримку від 1 800 фанатів.

Повідомляється, що дане рішення було ухвалене після погодження з усіма відповідальними органами та базується на Додаткових заходах безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану.

Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами Динамо, що дозволили розширити площу укриття та забезпечити відповідність усім вимогам безпеки.

"ФК Динамо дякує уболівальникам за постійну підтримку та запрошує ще гучніше підтримувати команду у рідних стінах стадіону ім. Валерія Лобановського!", – йдеться у заяві клубу.

Відчути збільшену підтримку власних фанатів київське Динамо зможе 26 жовтня, коли команда Олександра Шовковського зіграє з Кривбасом у межах 10 туру УПЛ. Ця гра розпочнеться о 18:00.

