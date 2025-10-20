Ексгравець збірної України став тренером у Фінляндії

38-річний Денис Олійник розпочинає новий етап своєї футбольної кар’єри – вже у тренерському статусі. Ексфутболіст збірної України повертається до фінського клубу СІК, де підписав дворічний контракт.

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

У структурі клубу із Сейняйокі Олійник відповідатиме за розвиток молодих футболістів – він стане головним тренером другої команди академії, а також одночасно працюватиме асистентом у тренерському штабі академії.

Українець добре знайомий із системою СІК, адже виступав за команду з 2018 по 2022 рік, провівши 94 матчі та забивши 23 голи. Після завершення ігрової кар’єри він повернувся до України, отримав тренерську ліцензію УЄФА та здобув досвід у сфері футбольного менеджменту.

Олійник виступав за Динамо, Металіст, Дніпро, а також грав у чемпіонатах Нідерландів, Німеччини та Фінляндії. Крім того, у Дениса 12 матчів у складі національної збірної України.

