Діти, діти, куди вас подіти: легендарний футболіст шукає таланти на рідному Закарпатті

Легендарний Василь Рац шукає талановиту малечу на турнірах в рідному Закарпатті.

Зірка київського "Динамо" дивиться уважно кожен матч дитячих змагань в селі Довге на Хустщині. Переглядає потенційних кандидатів до академії "Мункач", яка функціонує в регіоні.

Уродженець Виноградівщини час від часу підходить до тренерів аби ті натякнули на кого з дітей варто звернути увагу.

Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони

На вулиці та на полі спека – грають 8-9 річні хлопчаки.

Василь Рац Чемпіон

Доки Василь Карлович оцінює майстерність малечі – його "сканують" дорослі. Старше покоління добре пам’ятає моторного вибухового лівого півзахисника київського "Динамо" та збірної СРСР. Знавці-старожили на трибунах сільського стадіону згадують переможний гол Раца у ворота збірної Нідерландів на груповому етапі Євро-1988.

"Аж не віриться… важкувато він якось ходить, а як згадаю як він по полю рухався…", – ворушить футбольну пам’ять один з місцевих.

Діти бачать кремезного чоловіка в шортах та кросівках, і не розуміють чому саме з ним час від часу фотографуються охочі.

"Дозвольте зробити фото з зіркою світового футболу" – каже чоловік Василю Карловичу і позує для світлини з зіркою.

Дітлахи кажуть, що знають ще Шевченка, Реброва, Ярмоленка. А Рац – то вже зовсім з далекого минулого.

"Володар кубка володарів Кубків 1986-го в складі київського Динамо, срібний призер Євро-1988…", – повчально зачитує інформацію зі смартфона для своїх дітей один з тренерів в перерві між матчами.

І потім ще "розжовує" малим про різницю між тодішнім кубком Кубків та нинішніми Лігами Європи та Чемпіонів.

"Я добре пам’ятаю румуна Развана Раца, який раніше за донецький "Шахтар" грав, а про Василя Раца лише чув", – каже один з молодих тренерів.

Василь Рац (зліва) з одним із дитячих тренерів Чемпіон

Однак до розмови приєднується досить молодий чоловік, який прекрасно знайомий з кар'єрою легендарного, як зараз сказали б, вінгера.

"А я добре Раца пам’ятаю – ще як у фіналі Євро-1988 грав. Ідеальний був півзахисник, хоча й тоді футбол інший був. А мій батько, фанат зі стажем, міг би ще і його біографію переказати та голи позгадувати", – ділиться спогадами ще один з дитячих наставників.

Зіркові часи Василя (Ласло) Раца припали на 80-ті роки минулого століття. Яскраво виступав у складі київського Динамо та збірної союзу. Грав за іспанський Еспаньол та угорський Ференцварош. У березні легендарному футболісту виповнилось 63.