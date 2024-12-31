Суркіс прокоментував можливий трансфер Кривцова в Динамо

Колишній захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов не перейде в київське Динамо.

Про це в коментарі Українському футболу сказав президент столичного клубу Ігор Суркіс.

"Повна нісенітниця", – коротко відреагував Суркіс.

Зазначимо, що на початку грудня Інтер Маямі офіційно попрощався з Кривцовим, в якого завершився контракт.

За клуб МЛС українець виступав останні два роки. У 63 матчах він забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше агент захисника Вадим Шаблій називав пріоритетні напрямки продовження кар’єри для свого клієнта.

Нагадаємо, також стало відомо, що керівники Руха і Динамо близькі до домовленості щодо трансферу захисника львівського клубу Богдана Слюбика.