Агент Кривцова розповів про варіанти працевлаштування свого клієнта

Колишній захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов може залишитися в МЛС.

Про це у коментарі Українському футболу повідомив агент українського футболіста Вадим Шаблій.

"На даний момент ми шукаємо варіанти в МЛС. Саме чемпіонат США є пріоритетним для нас.

Проте, звичайно, ми не обмежуємо коло пошуку та розглядаємо інші країни також", – сказав Шаблій.