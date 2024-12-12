Агент Кривцова розповів про варіанти працевлаштування свого клієнта
Сергій Кривцов
Інтер Маямі
Колишній захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов може залишитися в МЛС.
Про це у коментарі Українському футболу повідомив агент українського футболіста Вадим Шаблій.
"На даний момент ми шукаємо варіанти в МЛС. Саме чемпіонат США є пріоритетним для нас.
Проте, звичайно, ми не обмежуємо коло пошуку та розглядаємо інші країни також", – сказав Шаблій.
Нагадаємо, колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі 9 грудня. У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її.