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Агент Кривцова розповів про варіанти працевлаштування свого клієнта

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 15:50
Агент Кривцова розповів про варіанти працевлаштування свого клієнта
Сергій Кривцов
Інтер Маямі

Колишній захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов може залишитися в МЛС.

Про це у коментарі Українському футболу повідомив агент українського футболіста Вадим Шаблій.

"На даний момент ми шукаємо варіанти в МЛС. Саме чемпіонат США є пріоритетним для нас.

Проте, звичайно, ми не обмежуємо коло пошуку та розглядаємо інші країни також", сказав Шаблій.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі 9 грудня. У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її.

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