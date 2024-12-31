Динамо запросило на перегляд 20-річного захисника Руха – джерело

Керівники Руха і Динамо близькі до домовленості щодо трансферу захисника львівського клубу Богдана Слюбика.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Слюбик приєднається до команди Олександра Шовковського 5 січня, коли у киян стартують збори в Туреччині. Рішення щодо підписання 20-річного центрбека Руху буде ухвалено до кінця січня.

Якщо ж Динамо не вважатиме за необхідне посилюватися талантом львів'ян, то він продовжить підготовку до сезону у складі свого нинішнього клубу – на словенських зборах Руху.

В поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у шести матчах Української Прем’єр ліги: без результативних дій. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України U-21. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що захисник Ворскли та молодіжної збірної України Ілля Крупський не перейде до Динамо.