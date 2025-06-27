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Динамо завершує трансфер колишнього вінгера французького Гавра

Олександр Булава — 27 червня 2025, 01:02
Динамо завершує трансфер колишнього вінгера французького Гавра
Саліфу Сума
azerisport

Вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума близький до переходу в київське Динамо.

Про це повідомляє журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, клуби вже досягли згоди щодо трансферу 21-річного гвінейця.

Зазначимо, що кияни цікавились вінгером ще взимку. Однак, тоді угода не відбулась.

Гвінеєць раніше виступав за Бастію, Гавр, а 2023 року перейшов до Зіри. У минулому сезоні Сума провів 37 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши 12 голів.

Раніше повідомлялося, що Київське Динамо зацікавлене у підписанні захисника колумбійського Америка де Калі Браяна Медіни.

Напередодні форвард Владислав Супряга повернувся в розташування столичного клубу і може розпочати новий сезон у складі чинних чемпіонів України.

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