Динамо завершує трансфер колишнього вінгера французького Гавра

Вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума близький до переходу в київське Динамо.

Про це повідомляє журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, клуби вже досягли згоди щодо трансферу 21-річного гвінейця.

Зазначимо, що кияни цікавились вінгером ще взимку. Однак, тоді угода не відбулась.

Гвінеєць раніше виступав за Бастію, Гавр, а 2023 року перейшов до Зіри. У минулому сезоні Сума провів 37 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши 12 голів.

Раніше повідомлялося, що Київське Динамо зацікавлене у підписанні захисника колумбійського Америка де Калі Браяна Медіни.

Напередодні форвард Владислав Супряга повернувся в розташування столичного клубу і може розпочати новий сезон у складі чинних чемпіонів України.