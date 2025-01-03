Динамо на зборах перегляне африканського центрального захисника

У зимове трансферне вікно Динамо може підписати іноземного футболіста.

Про це стало відомо Dynamo.kiev.ua.

За даними джерела, йдеться про молодого африканського центрального захисника, якого кияни переглянуть на зимових зборах.

Гравець, ім'я якого не називається, вже відправився у стан "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що Динамо в зимове трансферне вікно також планує посилити правий фланг захисту.

Також про можливі підсилення команди розповідав головний тренер київського клубу Олександр Шовковський, зазначивши, що деякі напрацювання в цьому напрямку є.