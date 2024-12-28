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Динамо планує підписати двох гравців УПЛ на позицію правого захисника

Олексій Мурзак — 28 грудня 2024, 18:45
Динамо планує підписати двох гравців УПЛ на позицію правого захисника
Олексій Сич
ФК Рух

Динамо в зимове трансферне вікно планує посилити правий фланг захисту.

Про це повідомляє Динамоманія.

Перший кандидат – це Олексій Сич із Руха, другий – Ілля Крупський із Ворскли.

За інформацією джерела, причиною підписання є те. що Олександр Караваєв віковий гравець, Олександр Тимчик травматичний, а Навін Малиш відданий в оренду.

У поточному сезоні Сич відіграв за львівську команду 16 матчів, у яких віддав 4 гольові передачі. Водночас Крупський узяв участь у 15 іграх Ворскли в УПЛ, з яких відзначився 1 результативною передачею.

Раніше стало відомо, що Динамо відкликало з оренди в Зорі нападника Федора Задорожного та центрального захисника Дем’яна Третяка.

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