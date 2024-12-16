Напрацювання є: Шовковський – про підсилення Динамо в зимове трансферне вікно
Олександр Шовковський
ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів про можливі підсилення команди в зимове трансферне вікно, зазначивши, що деякі напрацювання в цьому напрямку є.
Його слова наводить клубна пресслужба.
"Чутки не коментуватиму. Завжди працюємо, щоб посилити команду у трансферні вікна. Зараз теж працюватимемо. Поки що рано говорити про конкретику, але напрацювання є" – запевнив тренер киян.
Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Динамо планує підсилитися два новими футболістами.
Також він додав, що кияни готові відпустити і Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського, на яких не розраховують у майбутньому.