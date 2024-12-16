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Напрацювання є: Шовковський – про підсилення Динамо в зимове трансферне вікно

Олексій Мурзак — 16 грудня 2024, 21:19
Напрацювання є: Шовковський – про підсилення Динамо в зимове трансферне вікно
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів про можливі підсилення команди в зимове трансферне вікно, зазначивши, що деякі напрацювання в цьому напрямку є.

Його слова наводить клубна пресслужба.

"Чутки не коментуватиму. Завжди працюємо, щоб посилити команду у трансферні вікна. Зараз теж працюватимемо. Поки що рано говорити про конкретику, але напрацювання є" – запевнив тренер киян.

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Динамо планує підсилитися два новими футболістами.

Також він додав, що кияни готові відпустити і Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського, на яких не розраховують у майбутньому.

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