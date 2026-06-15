Клуби УПЛ поборються за нападника Оболоні

Нападник столичної Оболоні Тарас Лях зацікавив клуби Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний форвард перебуває у сфері інтересів луганської Зорі, черкаського ЛНЗ та львівських Карпат. Наразі зацікавленість має попередній характер, однак може стати предметною, якщо футболіст зуміє підтвердити результативність, яку демонстрував у другій частині минулого сезону.

Чинний контракт Ляха з Оболонню розрахований ще на один рік.

Першу половину сезону-2025/26 нападник провів у складі київського Локомотива, за який відзначився трьома голами в 11 матчах Другої ліги. Після зимової перерви він приєднався до Оболоні, де у 10 поєдинках УПЛ записав до свого активу три забиті м'ячі та одну результативну передачу.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Оболоні Максим Третьяков продовжить свою кар'єру в Олександрії.