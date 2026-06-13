Верес запланував 6 спарингів під час літнього міжсезоння: відомі суперники
НК Верес
Верес запланував провести 6 спарингів на літніх зборах, які команда проведе в Україні.
Календар контрольних матчів оприлюднила пресслужба рівненського клубу.
Команда повернеться до роботи після відпустки 18-го червня. Після проходження медичного огляду рівняни готуватимуться до старту нового сезону на клубній базі.
Попередній календар літніх спарингів
- 27 червня: Верес – Фенікс-Маріуполь
- 01 липня: Верес – Буковина
- 04 липня: Верес – ЮКСА
- 10 липня: Верес – Колос
- 18 липня: Верес – Полісся-2
- 25 липня: Верес – Карпати
Інформація про точний час початку поєдинків та локації проведення матчів буде оприлюднена згодом.
Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.