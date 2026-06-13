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Верес запланував 6 спарингів під час літнього міжсезоння: відомі суперники

Олексій Мурзак — 13 червня 2026, 18:38
Верес запланував 6 спарингів під час літнього міжсезоння: відомі суперники
НК Верес

Верес запланував провести 6 спарингів на літніх зборах, які команда проведе в Україні.

Календар контрольних матчів оприлюднила пресслужба рівненського клубу.

Команда повернеться до роботи після відпустки 18-го червня. Після проходження медичного огляду рівняни готуватимуться до старту нового сезону на клубній базі.

Попередній календар літніх спарингів

  • 27 червня: Верес – Фенікс-Маріуполь
  • 01 липня: Верес – Буковина
  • 04 липня: Верес – ЮКСА
  • 10 липня: Верес – Колос
  • 18 липня: Верес – Полісся-2
  • 25 липня: Верес – Карпати

Інформація про точний час початку поєдинків та локації проведення матчів буде оприлюднена згодом.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.

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