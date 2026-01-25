Українська правда
Динамо – Малішева: онлайн-трансляція товариського матчу

Софія Кулай — 25 січня 2026, 10:22
Олександр Тимчик
ФК Динамо

У неділю, 25 січня, київське Динамо проводить товариську гру проти Малішева (Косово).

Початок зустрічі – о 16:00 (за київським часом). Команда Ігоря Костюка зіграє свій другий контрольний матч на зборах у Туреччині.

Нагадаємо, що у першому товариському поєдинку, який відбувся 20 січня, кияни розписали нульову мирову із польською Короною.

Також на зимових тренувальних зборах "біло-синіх" заплановані ще чотири спаринги: Кауно Жальгіріса (30 січня), Іберії 1999 (9 лютого), Зімбру Кишинів та РФШ (обидва 14 лютого).

