Динамо готує трансфер ще одного лідера Дніпро-1

Динамо працює над трансфером півзахисника Дніпра-1 Валентина Рубчинського.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією Михайла Співаковського, київський клуб близький до трансферу 22-річного хавбека. Раніше гравцем цікавились Полісся та Карпати.

Контракт Рубчинського з Дніпром-1 завершується влітку 2025 року. У минулому сезоні чемпіонату України гравець відіграв 28 матчів та віддав 4 асисти.

Для Динамо це може бути четвертий трансфер в літнє трансферне вікно. Напередодні кияни орендували Браяна Себальйоса у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу. До цього кияни оголосили про трансфер хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Максима Брагару.