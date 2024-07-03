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Динамо готує трансфер ще одного лідера Дніпро-1

Олександр Булава — 3 липня, 10:18
Динамо готує трансфер ще одного лідера Дніпро-1

Динамо працює над трансфером півзахисника Дніпра-1 Валентина Рубчинського.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією Михайла Співаковського, київський клуб близький до трансферу 22-річного хавбека. Раніше гравцем цікавились Полісся та Карпати.

Контракт Рубчинського з Дніпром-1 завершується влітку 2025 року. У минулому сезоні чемпіонату України гравець відіграв 28 матчів та віддав 4 асисти.

Для Динамо це може бути четвертий трансфер в літнє трансферне вікно. Напередодні кияни орендували Браяна Себальйоса у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу. До цього кияни оголосили про трансфер хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Максима Брагару.

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