Cебальйос обрав номер у Динамо

23-річний колумбійський захисник Браян Себальйос визначився з ігровим номером у Динамо.

Про це гравець розповів у коментарі пресслужбі киян.

Оборонець виступатиме за команду під 28-м номером.

"Ця цифра важлива для мене. Саме в цей день народилася моя дитина", — пояснив Себальйос.

Нагадаємо, що Динамо орендувало Браяна у бразильської Форталези до кінця 2024 року з першочерговим правом викупу.

Для "біло-синіх" це вже третє підписання у літнє трансферне вікно. До цього кияни оголосили про трансфер хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Максима Брагару.