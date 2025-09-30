Матч 1-го туру Ліги конференцій Динамо – Крістал Пелес розсудить бригада арбітрів з Бельгії
Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить матч 1-го туру основного етапу Ліги конференцій, в якому між собою зіграють київське Динамо та Крістал Пелес.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Так, головним рефері стане 43-річний Лотхар Ндхонт. Його асистентами будуть Ромен Девіллерс і Ніко Клаес. Функції четвертого судді виконуватиме Веслі де Кремер.
На VAR працюватимуть Ян Ботерберг та Натан Вербоомен. Вся бригада з Бельгії.
Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін.
Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Кияни напередодні втратили перемогу над львівськими Карпатами у сьомому турі чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".
"Орли" своєю чергою здобули сенсаційну перемогу над Ліверпулем у межах шостого туру АПЛ.