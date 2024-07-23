Динамо — Партизан: ОНЛАЙН

23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Динамо: Бущан, Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко, Буяльський, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат

Партизан: Йованович, Де Медіна, Маркович, Муякич, Антич, Арріага, Го, Захід, Северіна, Салданья, Калюлю

Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:

Перемога Динамо — 1,58;

Нічия — 4,15;

Перемога Партизана — 5,40.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.