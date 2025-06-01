Ванат потрапив у збірну сезону EA FC 25

Лідер нападу Владислав Ванат потрапив у команду сезону (Team of the season) гри EA FC 25.

Його рейтинг складе 91. Гравця можна буде отримати за виконання різних завдань.

Зазначимо, що рейтинг 91 – це наразі найкращий показник серед українців у грі за цей рік. Стільки ж має і Віктор Циганков.

Нагадаємо, Владислав Ванат став найкращим бомбардиром чемпіонат України з футболу.

У сезоні-2024/2025 форвард киян відзначився 17 разів та випередив нападника Кривбаса Єгора Твердохліба, який забив 14 м'ячів в УПЛ.

Для Ваната ця нагорода стала другою поспіль. У попередній кампанії Владислав забив 14 голів та також забрав "золоту бутсу" чемпіонату України.