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Ванат потрапив у збірну сезону EA FC 25

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 16:05
Ванат потрапив у збірну сезону EA FC 25
Владислав Ванат (праворуч)
Динамо

Лідер нападу Владислав Ванат потрапив у команду сезону (Team of the season) гри EA FC 25.

Його рейтинг складе 91. Гравця можна буде отримати за виконання різних завдань.

Зазначимо, що рейтинг 91 – це наразі найкращий показник серед українців у грі за цей рік. Стільки ж має і Віктор Циганков.

Нагадаємо, Владислав Ванат став найкращим бомбардиром чемпіонат України з футболу.

У сезоні-2024/2025 форвард киян відзначився 17 разів та випередив нападника Кривбаса Єгора Твердохліба, який забив 14 м'ячів в УПЛ.

Для Ваната ця нагорода стала другою поспіль. У попередній кампанії Владислав забив 14 голів та також забрав "золоту бутсу" чемпіонату України.

Динамо Київ Кіберспорт Владислав Ванат

Владислав Ванат

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