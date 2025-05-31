Ексфутболіст Динамо повернувся у збірну після дев'ятирічної перерви

Колишній футболіст київського Динамо Роман Єременко отримав несподіваний виклик до збірної Фінляндії на матчі відбіркового етапу до ЧС-2026.

Про це повідомила місцева федерація футболу.

Цей виклик став для 38-річного футболіста першим за дев'ять років. Востаннє хавбек виходив на поле восени 2016 року проти Косова (1:1).

З 2008 по 2011 рік Єременко грав за Динамо Київ, у складі якого ставав чемпіоном України та двічі тріумфував у матчах за Суперкубок.

Наразі ветеран представляє кольори Гністана з Хельсінок.

У наступних матчах відбору збірна Фінляндії зіграє проти Нідерландів (7 червня) та Польщі (10 червня).

Раніше повідомлялось про інтерес до Єременка з боку аутсайдера чемпіонату Шотландії.