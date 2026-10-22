Двоє польських фахівців доєдналися до тренерського штабу Кендзьорека в Динамо

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек залучив до роботи з командою двох нових асистентів — польських фахівців Даніеля Войташа та Гжегожа Войтковяка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з тренерами не розголошуються.

44-річний Войташ має тренерську ліцензію ПРО УЄФА. Він розпочав тренерську кар'єру у 2009 році, а у 2024 році працював головним аналітиком збірної Польщі, після чого був асистентом головного тренера варшавської Легії та Радом'яка.

Раніше фахівець обіймав посади асистента тренера у Віграх із Сувалок, Сталі з Мельця, Короні з Кельце, Полонії з Битома, Одрі з Ополе, Стомілі з Ольштина та Заглембє із Сосновця та досвід очолювання Скри з Ченстохови.

42-річний Гжегож Войтковяк — колишній футболіст національної збірної Польщі та чемпіон країни у складі Леха. Завершивши ігрову кар'єру влітку 2021 року, він одразу перейшов до тренерської діяльності в структурі Леха.

Спочатку Войтковяк працював асистентом тренера юнацької команди Леха U19, а згодом очолив її. З травня 2024 по квітень 2026 року очолював дублюючий склад.

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Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили після поразки від Полісся (1:3). Виконувачем обов'язків головного тренера киян став Мацей Кендзьорек.

Наступним суперником "біло-синіх" стане Кудрівка. Матч відбудеться 23 жовтня та після змін у розкладі має розпочатись о 13:00.