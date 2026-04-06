Пономаренко – про скасований м'яч у ворота Карпат: В Англії навіть VAR не дивились би після таких голів

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко висловився про свій скасований гол у ворота львівських Карпат.

Про цей момент він розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

20-річний футболіст вважає, що суддя позбавив його чистого взяття володінь Назара Домчака. Пономаренко наголосив, що майже усі у люди твердять про помилку арбітра.

Матвій навів у приклад роботу англійських рефері. Форвард переконаний, що в одній із найтоповіших ліг світу навіть на VAR не переглядали б подібний епізод.

"Чи я першим торкнувся м'яча? Так, я перший. Я бачив, що він не зафіксував його. Він відпустив від себе м'яч, і все – я пішов на м'яч і вибив. Звичайно, що був контакт. Я не кажу, що я його не чіпав. Це ігровий епізод, таке трапляється, але він не зафіксував м'яч Є правила, коли воротар фіксує м'яч, а коли ні. Коли в динаміці на VAR видно, що там гол, всі кажуть, що гол. Тоді роблять просто стоп-кадр, коли воротар не чіпає м'яча, а руки над м'ячем, коли він його не фіксує. І вони за рахунок цього скасують гол, то не розумію, чесно", – сказав Пономаренко.

Після матчу, який закінчився мінімальною перемогою Карпат над Динамо (1:0), колишній арбітр ФІФА пояснив, чому суддя відібрав результативний удар у нападника "біло-синіх".

У поточному розіграші УПЛ на рахунку Пономаренка 9 голів в 11-ти зіграних поєдинках. Матвій продовжує лідирувати у бомбардирських перегонах.

Додамо, що підопічні Фернандеса завдяки виїзній звитязі набрали вже 29 балів та посідають 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26. Динамо ж із 41 очком продовжує йти на 4-й позиції.

У наступному турі команда Ігоря Костюка зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925 (11 червня о 15:30), а львів'яни приймуть Олександрію (11 квітня о 13:00).