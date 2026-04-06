Заступився за капітана: центрбек Карпат розповів про провокації від гравців Динамо

Центральний захисник львівських Карпат Віталій Холод висловився про емоційний епізод між капітаном "левів" Владиславом Бабогло та нападником київського Динамо Матвієм Пономаренком.

Про це він розповів у коментарі Футбол 24.

22-річний оборонець одним із перших заступився за свого одноклубника. Холод зізнався, що протягом матчу кияни намагалися провокувати гравців Франа Фернандеса.

"Мені здається, це накопичилося протягом гри, тому що багато наших гравців, в тому числі й мене особисто, провокували – там говорили якісь слова і так далі. Ми мовчали, нічого не казали, але коли я побачив, що на капітана моєї команди взяли й наступили, я просто побіг і не міг залишити це без уваги. Я думаю, це нормальна реакція – просто поштовхалися, нічого такого, це футбол, це емоції. Після гри я вже якось і забув про це", – сказав Віталій.

За цей момент Пономаренко отримав свою другу жовту картку, яка перетворилась у вилучення. Сам поєдинок закінчився сенсаційною перемогою львів'ян завдяки швидкому голу Бубакара Фаала.

Окрім цього, у матчі був спірний епізод зі скасованим м'ячем Пономаренка. Колишній арбітр ФІФА пояснив, чому суддя відібрав результативний удар у нападника "біло-синіх".

Нагадаємо, що Холод повернувся у Карпати взимку 2026-го, підписавши контракт із "зелено-білими" до 30 червня 2029-го. Від моменту переходу з Руха взяв участь у 3-х іграх "левів". Наразі без результативних дій.

Додамо, що підопічні Фернандеса завдяки виїзній звитязі набрали вже 29 балів та посідають 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26. Динамо ж із 41 очком продовжує йти на 4-й позиції.

У наступному турі команда Ігоря Костюка зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925 (11 червня о 15:30), а львів'яни приймуть Олександрію (11 квітня о 13:00).