Карабах втратив основного нападника перед матчем з Динамо у кваліфікації Ліги конференцій

Карабах зазнав серйозної кадрової втрати перед матчем з Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомляє Azerisport.

За інформацією видання, став відомий стан форварда азербайджанського клубу Закарії Саво, який отримав травму у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи з футболу проти болгарського ЦСКА в Софії (0:0, 0:0; за пенальті – 4:5).

Зазначається, що обстеження шведського нападника виявило у нього частковий розрив м'яза правого стегна. У зв'язку з цим, як очікується, Саво пропустить до 8 тижнів.

Нагадаємо, перша зустріч, яка відбудеться 6 серпня у Любліні, буде номінально домашньою для Динамо. Матч-відповідь запланований на 13 серпня в Баку.

Раніше визначився потенційний суперник Динамо у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій, у разі, якщо команда пройде Карабах.