Костюк зізнався, які гравці йому потрібні в Динамо

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів, якими якостями повинен володіти футболіст основного складу столичного клубу, щоб грати під його керівництвом.

Своїми думками він поділився в коментарі GG.Спорт.

Наставник "біло-синіх" виділив дві характеристики, які насамперед цінує у гравцях. Він вважає, що футболіст має бути сміливим і готовим брати на себе відповідальність на полі.

"Для мене це гравець, який не боїться ризикувати в інтересах команди, який швидко приймає рішення та бере відповідальність на себе. Ось такий гравець мені потрібен", – підкреслив Костюк.

Зазначимо, Ігор Костюк очолив киян наприкінці листопада після звільнення Олександра Шовковського. Під його керівництвом Динамо провело поки шість офіційних матчів, у яких здобуло чотири перемоги та зазнало двох поразок.

Фахівець після свого призначення активно почав залучати до складу молодь "біло-синіх". Зокрема, основним форвардом команди став Матвій Пономаренко, а напередодні дебютував Максим Коробов.

Наступну гру динамівці проведуть 27 лютого. Старт зустрічі з Епіцентром заплановано на 13:00.