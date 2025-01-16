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Динамо розгромило ЦСКА 1948: огляд матчу

Олександр Булава — 16 січня 2025, 19:41
Динамо розгромило ЦСКА 1948: огляд матчу
ФК Динамо

Київське Динамо обіграло болгарський ЦСКА 1948 на зборах у Туреччині.

Огляд матчу

Товариський матч
16 січня

ЦСКА 1948 (Софія) – Динамо Київ 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 28 Шапаренко, 0:2 – 32 Ванат, 1:2 – 47 Ілієвскі, 1:3 – 48 Волошин, 1:4 – 76 Ванат

Динамо: 35. Нещерет - 24. Тимчик, 40. Біловар, 32. Михавко, 2. Вівчаренко - 91. Михайленко, 9. Волошин, 22. Кабаєв, 10. Шапаренко, 29. Буяльський - 11. Ванат.

Напередодні кияни обіграли словенський Марибор. Голами відзначились Едуардо Герреро та Максим Брагару.

Для Динамо це був останній матч на зборах у Туреччині, вже 21 січня "біло-сині" зустрінуться у Лізі Європи з турецьким Галатасараєм.

Динамо Київ ЦСКА 1948

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