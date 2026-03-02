Президент УПЛ розповів, чи будуть перенесені матчі через виступи збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Президент Української Прем'єр-ліги з футболу Євген Дикий розповів про можливі зміни у календарі поточного сезону-2025/26 у зв'язків з матчами збірної України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.

Про він висловився у коментарі УПЛ ТБ.

За словами Дикого, що можливе потрапляння у фінальну частину Мундіалю є важливою подією для усієї країни. Тому представники УПЛ перебувають у постійній комунікації з тренерським штабом національної команди.

"Я знаю, що Сергій Станіславович безпосередньо сам контактував зі всіма клубами, футболістів з яких він розраховує запросити. Ми отримали вже відповідне звернення від Комітету національних збірних. Рішення буде, скоріш за все наступним: деякі матчі, які можна буде в рамках туру, просто будуть проведені раніше, щоб футболісти могли раніше потрапити до складу збірної", – сказав Дикий.

Також директор УПЛ додав, що є питання по поєдинку луганської Зорі проти донецького Шахтаря, яке, скоріш за все, буде відтерміноване. Нову дату поєдинку буде визначено відповідно до урахування виступів "гірників" у Лізі конференцій, де донеччани в 1/8 фіналу зіграють проти познанського Леха (12-го та 19-го березня).

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва зіграє 26 березня проти Швеції у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026. початок – о 21:45 (за Києвом). Переможець протистояння вийде у фінал відбору, де зустрінеться з тріумфатором пари Албанія – Польща. Фінал запланований на 31 березня.