Визначилися дати та час початку матчів між Лехом і Шахтарем в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 27 лютого 2026, 22:35
В 1/8 фіналу Ліги конференцій Шахтар зіграє проти Леха.

Як повідомила пресслужба польського клубу, перший матч відбудеться у Познані у четвер, 12 березня. Початок о 19.45.

Водночас номінально домашній матч для Шахтаря відбудеться у четвер, 19 березня. Старт гри о 22.00. Місце проведення наразі невідоме.

Раніше головний тренер "гірників" Арда Туран заявив, що клуб не хоче проводити обидва матчі з Лехом у Польщі.

Нагадаємо, що Чемпіон проводив текстову онлайн-трансляцію всіх жеребкувань єврокубкового дня (включно з Лігою Європи та Лігою конференцій.

Лех Шахтар Донецьк Ліга конференцій 2025/26

