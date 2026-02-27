Визначилися дати та час початку матчів між Лехом і Шахтарем в 1/8 фіналу Ліги конференцій

В 1/8 фіналу Ліги конференцій Шахтар зіграє проти Леха.

Як повідомила пресслужба польського клубу, перший матч відбудеться у Познані у четвер, 12 березня. Початок о 19.45.

Водночас номінально домашній матч для Шахтаря відбудеться у четвер, 19 березня. Старт гри о 22.00. Місце проведення наразі невідоме.

Раніше головний тренер "гірників" Арда Туран заявив, що клуб не хоче проводити обидва матчі з Лехом у Польщі.

