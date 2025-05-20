Дібанго: Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал

Захисник Кривбаса Іван Дібанго відреагував на свою травму, через яку його сезон був достроково завершений.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Як ви вже знаєте, я пропущу решту сезону. Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал і допомогти моїм товаришам по команді досягти наших клубних цілей.

Зізнаюся, що для мене це було дуже важко. Я хочу якомога швидше відновитися і повернутися ще сильнішим, щоб я міг показати те, що клуб завжди довіряв мені.

Дякую за ваші повідомлення та непохитну підтримку мене. Успіхів нашій команді цих вихідних, і я знаю, що ви докладете максимум зусиль. Скоро побачимось на полі. Кривбас – це ми", – зазначив Дібанго.