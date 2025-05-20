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Дібанго: Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал

Олександр Булава — 20 травня 2025, 18:28
Дібанго: Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал
Іван Дібанго
ФК Кривбас

Захисник Кривбаса Іван Дібанго відреагував на свою травму, через яку його сезон був достроково завершений.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Як ви вже знаєте, я пропущу решту сезону. Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал і допомогти моїм товаришам по команді досягти наших клубних цілей.

Зізнаюся, що для мене це було дуже важко. Я хочу якомога швидше відновитися і повернутися ще сильнішим, щоб я міг показати те, що клуб завжди довіряв мені.

Дякую за ваші повідомлення та непохитну підтримку мене. Успіхів нашій команді цих вихідних, і я знаю, що ви докладете максимум зусиль. Скоро побачимось на полі. Кривбас – це ми", – зазначив Дібанго.

Футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти Руха (0:0). Після консультацій з декількома європейськими клініками медичний штаб криворіжців вирішив направити камерунського захисника у Фінляндію, де йому зробили операцію.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Дібанго провів за Кривбас 22 матчі, в яких віддав 3 асисти.

Раніше головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб відреагував на чутки про можливий перехід у черкаський ЛНЗ.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Іван Дібанго

Іван Дібанго

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