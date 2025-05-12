Вернидуб: Я не шукаю іншу команду

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував чутки про переговори з ЛНЗ.

Фахівця цитує пресслужба криворізького клубу.

"Я вже давав інтерв'ю, в якому чітко зазначив, що не маю агента і протягом усього життя працюю без посередників. Усі домовленості здійснюю самостійно. Хто і як міг би вести переговори за моєю спиною – це нісенітниця. Кладу руку на серце і офіційно заявляю: я не та людина, яка, працюючи в клубі Кривбас, паралельно шукає іншу команду. У моїй кар'єрі такого ніколи не було і не буде.

Також хочу наголосити: я ніколи не вів перемовин із клубами, де на той момент працює тренер. Наскільки мені відомо, наразі у ЛНЗ працює Роман Йосипович Григорчук. Я принципово не веду перемовини «через голови» чинних фахівців, поважаючи їхню роботу та статус. Тому будь-які чутки про переговори є абсолютно безпідставними. Хоча у футбольному середовищі таке явище, на жаль, досить поширене, але я дотримуюсь інших принципів, яких мене свого часу навчили батьки. Прошу закрити цю тему", – заявив Вернидуб.