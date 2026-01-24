Українська правда
Діалло оцінив своє повернення в Динамо після оренди в Хапоелі

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 12:11
Самба Діалло
Самба Діалло
Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Самба Діалло висловився про своє поверненя в команду після оренди у Хапоелі Єрусалим.

Слова сенегальця наводить пресслужба "біло-синіх".

"Можу сказати, що для мене багато що змінилося. Зараз прийшов тренер, з яким я працював раніше в юнацькій команді. Він мене знає, і я його знаю. Тому я зараз дуже вмотивований. Як я вже казав, найголовніше добре провести збори й викластися на максимум, показати наші найкращі риси, щоб якнайкраще підготуватися до другої частини сезону", – розповів Діалло.

Також хавбек оцінив потребу в адаптації після періоду в Ізраїлі.

"Я б не сказав, що мені потрібна нова адаптація, тому що я вже досить довго знаходжуся в команді. Я працював раніше з Ігорем Володимировичем, і тому зараз найголовніше просто дослухатися до його порад та вимог і робити те, що він просить", – резюмував Самба.

Нагадаємо, Діалло перебрався до Хапоелю в 2024 році й за цей період зіграв 19 матчів у складі єрусалімського колективу, в яких зміг забити три м'ячі.

Нагадаємо, що на зимову перерву Динамо пішло на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 балів у 16 турах. Відставання від лідера сезону, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, складає 9 очки.

До слова, команда Ігоря Костюка готується до відновлення сезону-2025/26 у Туреччині, де вже провела перший контрольний спаринг. 20 січня кияни розписали нульову мирову з польською Короною.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Самба Діалло

Динамо Київ

