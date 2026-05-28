Безсмертний залишив Вікторію та приєднається до тренерського штабу Динамо

Головний тренер сумської Вікторії Анатолій Безсмертний залишив посаду.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

57-річний фахівець своєю роботою привернув увагу столичного Динамо і незабаром приєднається до тренерського штабу киян.

"Футбольний клуб Вікторія щиро дякує Анатолію Петровичу за відданість клубу, сумлінну працю, неймовірний вклад у розвиток команди та атмосферу справжньої футбольної родини. Бажаємо нових перемог, великих звершень, успіхів у тренерській кар'єрі та підкорення нових вершин разом із київським "Динамо", – йдеться у заяві Вікторії.

Зазначимо, що Анатолій Безсмертний є вихованцем Динамо. Під час ігрової кар'єри він виступав за рідний клуб у період з 1992 по 1994 рік. На його рахунку 47 матчів у складі "біло-синіх".

Під час тренерської діяльності Безсмертний очолював Полтаву, Полісся, Львів, Суми. Починаючи з літа 2023 року, він став головним тренером Вікторії з Сум. Під його керівництвом команда зіграла 94 матчі, у яких здобула 39 перемог, 24 рази зіграла внічию та 31 раз програла.

У сезоні-2025/26 Вікторія йде на 8-й сходинці турнірної таблиці у Першій лізі.

