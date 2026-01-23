Українська правда
ФІФА заблокувала трансфер скандального форварда Динамо до Румунії

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 07:06
Нападник київського Динамо Владіслав Бленуце не зможе залишити український клуб взимку через позицію ФІФА.

Про це повідомляє Digisport.

Динамо Бухарест та Ботошані намагались отримати від федерації дозвіл на підписання нападника, але отримали відмову, оскільки цього сезону він був заграний за два клуби – київське Динамо та Крайову.

Обидва претенденти розраховували здійснити трансфер через те, що попередній клуб Бленуце припинив своє існування, але ці доводи у ФІФА не прийняли.

Нагадаємо, Динамо підписало з 23-річним румунським нападником контракт на п'ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.

У складі київського Динамо Бленуце зіграв 10 матчів, у яких забив один гол. Наразі нападник разом з клубом готується до другої частини сезону на зборах в Туреччині. 

Раніше цей перехід розкритикував ексфорвард Динамо Олег Саленко.

