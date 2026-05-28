Піке засвітив футболки гравців Динамо у своїй колекції: легенда Барселони оцінила український стиль

Легендарний ексзахисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке несподівано засвітив у своїй особистій колекції футболки київського Динамо.

Під час спільного відео з популярним іспанським блогером Ibai колишній футболіст показував різні пам'ятні джерсі зі своєї кар'єри та обмінів із суперниками. Серед них уважні фанати помітили одразу дві футболки Динамо сезону 2021/22.

Йдеться про ігрові джерсі захисника Олександра Сироти та нападника Владислава Супряги.

Найцікавіше, що і Піке, і сам Ibai окремо звернули увагу саме на дизайн київської форми, відзначивши їх стиль.

Нагадаємо, Жерар завершив ігрову кар'єру у 2022 році. У складі Барселони він здобув 31 трофей, а зі збірною Іспанії ставав чемпіоном світу та Європи. У 2018 році Піке придбав ФК Андорру.

Читайте також : Фото Наш козак: зірковий легіонер Шахтаря приміряв на себе футболку збірної України

Напередодні ексзахисник Барселони та збірної Іспанії був визнаний винним у фінансових махінаціях.