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Таловєров – про війну в Україні: Деякі мої друзі на фронті і це дуже важко

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 12:24
Таловєров – про війну в Україні: Деякі мої друзі на фронті і це дуже важко
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club

Захисник Плімута Максим Таловєров поділився своїми думками щодо війни в Україні та розповів, що має друзів, які захищають країну у складі ЗСУ.

Футболіст дав відверте інтерв'ю The Guardian.

"Це дійсно дуже важко, адже щоранку я просинаюсь та бачу новини про те, які міста постраждали за ніч від бомб та ракет. Щоразу я пишу своїм друзям, щоб дізнатись, чи все у них добре. У Києві мої батьки, я дуже за них хвилююсь.

Це дійсно важка ситуація. Деякі з моїх друзів зараз на фронті. Вони добровільно пішли до армії і я це дуже ціню, щиро вдячний їм за це", – розповів Таловєров.

Нагадаємо, український захисник приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму.

За цей час Максим зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Раніше Таловєров прокоментував поєдинок Кубку Англії проти Манчестер Сіті, в якому він відзначився голом у ворота "містян".

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