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Девіс змінив плани щодо майбутнього у Баварії

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 22:21
Девіс змінив плани щодо майбутнього у Баварії
Альфонсо Девіс
Goal

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс вирішив розпочати переговори з клубом щодо підписання нового контракту.

Про це повідомляє Sport.es.

Контракт 24-річного канадця з "ротен" завершиться майбутнього літа й сторони все ніяк не могли домовитись про продовження співпраці. Однак нещодавно оборонець знизив вимоги до своєї заробітної плати і налаштований на продовження співпраці з мюнхенцями.

Раніше Девіса пов'язували з переходом до Реала, який хотів забрати його безплатно після цього сезону. Раніше також повідомлялося про інтерес до гравця з боку Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Альфонсо Девіс зіграв у 18 матчах Баварії, записавши на свій рахунок три результативні передачі.

Напередодні Девіса позбавили водійських прав через керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Альфонсо Девіс

Альфонсо Девіс

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