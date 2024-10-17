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Барселона включилась у боротьбу з Реалом за захисника Баварії

Олександр Булава — 17 жовтня, 20:17
Барселона включилась у боротьбу з Реалом за захисника Баварії
Альфонсо Девіс
Getty Images

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс зацікавив іспанську Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Трансфер може відбутися влітку 2025 року на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт з німецькою командою.

Наразі фаворитом у боротьбі за гравця є мадридський Реал, який хотів підписати оборонця влітку, але клуби не змогли узгодити ціну трансферу – Баварія просила 50 млн євро, а "галактікос" були готові заплатити лише 35 млн євро.

Девіс у складі Баварії вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, а також 5 разів чемпіонат Німеччини, два Кубки Німеччини та тричі Суперкубок.

У поточному сезоні на його рахунку 5 матчів, в яких він відзначився 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова виставити на трансфер нідерландського півзахисника Френкі де Йонга, якщо він не погодиться продовжити контракт із клубом.

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