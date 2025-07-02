Ювентус завершує трансфер форварда збірної Канади
Джонатан Девід
Getty Images
Туринський Ювентус завершує перехід канадського форварда Джонатана Девіда.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський клуб призначив медичні обстеження на п'ятницю, 4 липня. Очікується, що після проходження тестів гравець підпише довгостроковий контракт.
У сезоні 2024/25 Джонатан Девід забив 25 голів і віддав 12 асистів у 49 матчах за Лілль у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.
Зазначимо, що у складі збірної Канади Девід зробив дубль у ворота збірної України в рамках Сanadian Shield. В тому матчі господарі турніру перемогли нашу збірну з рахунком 4:2.
Раніше Лілль офіційно оголосив про відхід канадця та ще шести футболістів.