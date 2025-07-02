Ювентус завершує трансфер форварда збірної Канади

Туринський Ювентус завершує перехід канадського форварда Джонатана Девіда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб призначив медичні обстеження на п'ятницю, 4 липня. Очікується, що після проходження тестів гравець підпише довгостроковий контракт.

У сезоні 2024/25 Джонатан Девід забив 25 голів і віддав 12 асистів у 49 матчах за Лілль у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

Зазначимо, що у складі збірної Канади Девід зробив дубль у ворота збірної України в рамках Сanadian Shield. В тому матчі господарі турніру перемогли нашу збірну з рахунком 4:2.

Раніше Лілль офіційно оголосив про відхід канадця та ще шести футболістів.