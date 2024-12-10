Колишній тренер Вест Гема готовий повернутися до клубу у разі звільнення Лопетеги
Девід Моєс
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Колишній головний тренер Вест Гему Девід Моєс розглядає можливість повернення у лондонський клуб у разі звільнення Хулена Лопетегі.
Про це повідомляє Talksport.
Іспанського фахівця може бути звільнено з Вест Гему не дивлячись на перемогу над Вулвергемптоном в останньому матчі АПЛ (2:1).
На тлі хиткого становища Лопетегі у стані "молотів", Моєс вже роздумує над тим, щоб запропонувати свої послуги керівництву своєї колишньої команди.
Відзначимо, що Девід Моєс двічі тренував Вест Гем, а у сезоні-2022/23 завоював із лондонцями Лігу конференцій.
Раніше повідомлялось, що керівництво "молотків" може призначити екстренера Ювентуса замість Лопетегі.