Колишній тренер Вест Гема готовий повернутися до клубу у разі звільнення Лопетеги

Колишній головний тренер Вест Гему Девід Моєс розглядає можливість повернення у лондонський клуб у разі звільнення Хулена Лопетегі.

Про це повідомляє Talksport.

Іспанського фахівця може бути звільнено з Вест Гему не дивлячись на перемогу над Вулвергемптоном в останньому матчі АПЛ (2:1).

На тлі хиткого становища Лопетегі у стані "молотів", Моєс вже роздумує над тим, щоб запропонувати свої послуги керівництву своєї колишньої команди.

Відзначимо, що Девід Моєс двічі тренував Вест Гем, а у сезоні-2022/23 завоював із лондонцями Лігу конференцій.

Раніше повідомлялось, що керівництво "молотків" може призначити екстренера Ювентуса замість Лопетегі.